Kadıköy Salı Pazarı’na nasıl gidilir? Kadıköy Salı pazarı nerede?

İstanbul'daki en ucuz pazarlardan birisi olan Kadıköy Salı Pazarı özellikle vintage kıyafet sevenler tarafından sık sık tercih edilmeye başlamıştır. İstanbul'un en eski pazarlarından birisi olan Kadıköy Salı Pazarı alışveriş seven pek çok insan için tercih edilen ilk mekanlardan olmuştur.

KADIKÖY SALI PAZARI NEREDE?

Kadıköy Salı Pazarı İstanbul'un en eski pazarları arasında yer almaktadır. Eskiden ip cambazlarının gösteri yaptığı ve mesire alanı olarak kullanılan Kadıköy Salı Pazarı, şu anda hem alışveriş yapıp hem de nostaljik bir esintiye girmek isteyen insanların uğrak noktalarından birisi haline gelmiştir. Pazarın kurulduğu günlerde çevre çok kalabalık olabilmektedir. Bu kalabalığın sebebi pazara duyulan yoğun ilgidir. Şu anda Kadıköy Salı Pazar'ı Fikirtepe taraflarında kurulmaktadır.

KADIKÖY SALI PAZARI'NA NASIL GİDİLİR?

Kadıköy Salı Pazarı'na gitmek için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Toplu taşıma ile Kadıköy Salı Pazarı'na gitmek mümkünken taksi ya da şahsi araba ile de ulaşım sağlanabilmektedir. Otobüs, Marmaray, metro, minibüs ve dolmuş Kadıköy Salı Pazarı'na toplu taşıma ile ulaşım yollarından bazılarıdır. İstanbul şehrinin trafiği göze alındığında en rahat ulaşım Marmaray ve metro gibi raylı ulaşım sistemleri ile olabilmektedir.

KADIKÖY SALI PAZARI'NA GİTMEK İÇİN HANGİ DURAKTA İNİLİR?

Eskiden Kuşdili mevkiinde bulunan Kadıköy Salı Pazarı, pazarın kurulduğu günlerde yaşanan trafik ve kalabalık sorunu ile Hasanpaşa Uzunçayır caddesine taşınmıştır. Pazarın olduğu günlerde yaşanan park sorunu bu şekilde çözülmeye çalışılmıştır. Kadıköy Salı Pazarı'nın yeni konumuna ulaşmak için ise Uzunçayır istasyonunda inmek gerekmektedir.

MARMARAY İLE KADIKÖY SALI PAZARI'NA NASIL GİDİLİR?

Marmaray, İstanbul halkı tarafından en çok tercih edilen toplu taşıma araçlarından birisidir. Çok tercih edilmesinin nedeni ise trafiğe kapalı bir alanda ayrı bir ray sisteminde ilerlemesi ve hızlı olmasıdır. İki yaka arasındaki ulaşımı en hızlı şekilde sağlayan toplu taşıma yollarından birisi de yine Marmaray'dır. Marmaray ile Kadıköy Salı Pazarı'na ulaşım da çok kolaydır. Kadıköy Salı Pazarı'na Marmaray ile ulaşım için herhangi bir Marmaray durağından Göztepe istasyonu tarafına binerek tren Göztepe durağına ulaştığında inmek gerekmektedir. Sonrasında yaklaşık iki kilometrelik bir yürüyüşün sonunda Kadıköy Salı Pazarı'na ulaşılmış olunmaktadır.