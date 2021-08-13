Kadıköy’e nasıl gidilir? Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ve vapur ile Kadıköy’e ulaşım

Avrupa Yakası'ndan Kadıköy'e ulaşmak için vapur ve Marmaray seçenekleri öne çıkarken Anadolu Yakası'nda yaşayan kişiler için otobüs ve metro öne çıkmaktadır. İstanbul'un en sevilen ilçelerinden olan Kadıköy en sık ziyaret edilen ilçeler arasında yer almaktadır. Kadıköy'e yakın bir yerde oturan veya konaklayan kişiler için ise yürümek en güzel ulaşım yollarındandır.

KADIKÖY'E NASIL GİDİLİR?

Kadıköy ilçesi, İstanbul'un en sevilen ilçelerinden birisidir. Anadolu Yakası'nda yer alan Kadıköy, Kocaeli yarımadasında ve yarımadanın güneybatısında bulunmaktadır. Gerek tarihsel gerek turistik olarak İstanbul'un en gelişmiş ilçelerinden olan Kadıköy'e ulaşmak için pek çok seçenek vardır. Marmaray, metro, otobüs ve vapur ile ulaşım sağlanabilen Kadıköy ilçesine ulaşmak için gerekenler yazımızın devamında detayları ile anlatılmaktadır.

MARMARAY İLE KADIKÖY'E ULAŞIM

Marmaray, iki yakada da ulaşımın en hızlı sağlandığı yollardan birisi olarak bilinmektedir. Özellikle Avrupa Yakası'ndan Kadıköy'e ulaşımın en hızlı sağlandığı yol Marmaray'dır. Kadıköy'e gitmek için Marmaray'ın herhangi bir durağından binilerek Anadolu Yakası duraklarından olan Ayrılık Çeşmesi'nde inilmesi gerekmektedir. Sonrasında Kadıköy'e yürünerek gidilebileceği gibi Kadıköy-Kartal metro hattı ile de ulaşım sağlanabilmektedir. Sabah 06.00'da hizmete başlayan Marmaray hizmeti gece 24.00'a kadar 5-10 dakikada bir hizmet vermektedir.

METRO İLE KADIKÖY'E ULAŞIM

Metro ile Kadıköy ulaşımı en rahat Kadıköy-Kartal metro hattına yakın oturanlar tarafından tercih edilmektedir. Kadıköy Kartal metro hattına binildikten sonra hattaki son durak olam Kadıköy durağında inmek, Kadıköy'e ulaşmak için yeterli olacaktır. Kadıköy-Kartal metro hattı sabah 06.00'da hizmete başlayıp 24.00'a hizmete devam etmektedir. 5-10 dakika ara ile hizmet vermektedir.

Hacıosman-Yenikapı metro hattı ile Kadıköy'e ulaşmak için de Zincirlikuyu durağında inip Söğütlüçeşme'ye giden metrobüslerden birine binilerek son durakta inmek yeterli olmaktadır. 15 ya da 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından Kadıköy'e ulaşılmaktadır.

OTOBÜS İLE KADIKÖY'E ULAŞIM

Otobüs ile Kadıköy ulaşımını genel olarak Anadolu Yakası'nda yaşayanlar tercih etmektedir. Anadolu Yakası'nda yaşayan kişiler için otobüs durağına yürümek ve Kadıköy'e giden otobüs hatlarından birisine binmek yeterlidir.

VAPUR İLE KADIKÖY'E ULAŞIM

Vapur ile Kadıköy'e gitmek genelde boğaza yakın bir yerde bulunanların tercihidir. Vapur, Eminönü, Karaköy ve Beşiktaş'tan kalkmakta olup Kadıköy'e ulaşımda en keyifli yollardan birisi olarak bilinmektedir. Beşiktaş'tan kalkan vapurlar 25 ya da 30 dakikada bir yola çıkarken Karaköy ve Eminönü'nden kalkan vapurlar 15 ya da 20 dakikada bir yola çıkmaktadır. Vapur yolu ile Kadıköy'e ulaşmak isteyenlerin öncesinde vapurların hareket saatlerini kontrol etmesi önemlidir.