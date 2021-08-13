Kahramanlar canla başla çalışıyor

Yangın bölgelerine gönderdiği ekipleri, önceki gün törenle karşılayan Düzce Belediyesi, aynı gün Kastamonu'da yaşanan sel felaketi için bölgeye 12 kişilik bir ekip gönderdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Düzce Belediyesi ekipleri, bölgedeki diğer ekipler ile koordineli bir şekilde çalışarak Kastamonu Bozkurt ilçesinde bir yandan selin yıktığı binalarla mücadele ederken bir yandan da vatandaşları kurtarma çalışmalarına katıldı. Su altı timinin de hazır bulunduğu bölgede, ekipler sel afetinden dolayı mağdur olan vatandaşları kurtardıktan sonra güvenli alanlara taşıyor. Düzce Belediyesi İtfaiyesinin, arama kurtarma çalışmaları sona erene kadar Kastamonu Bozkurt'ta kalacağı öğrenildi.