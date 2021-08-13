Karadeniz hava durumu | Yarın Karadeniz’de ve sel bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarıları

Doğu Karadeniz'in ardından bu kez de Batı Karadeniz aşırı yağışların olumsuz etkisiyle karşı karşıya kaldı. Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi vefat etti. Selin neden olduğu hasar ve kayıpların ardından vatandaşlar ilerleyen günlerde afet bölgelerinde hava durumunun nasıl olacağını, yeni yağış olup olmayacağını merak ediyor. Yarın Karadeniz'de ve sel bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika uyarıları ile 14 Ağustos Karadeniz hava durumu.
YARIN KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Rize'de bu akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren, yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.
14 AĞUSTOS İL İL HAVA DURUMU
Bu yağışların yarın günün ilk saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de yerel olması öngörülüyor. Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde ise yarın aynı saatler itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AFAD YENİ RİSKLERE KARŞI UYARDI!
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.