Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinden korkunç görüntü! Bir anda felaketin ortasında kaldı

Bozkurt şehir merkezi adeta bir tsunami felaketi gibi gelen sel sularıyla karşı karşıya kaldı. Sel sırasında çekilen bir görüntü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Telefonuyla sel anlarını kayıt altına alan bir vatandaş, başka bir vatandaşın aracından çıkıp sel sularına kapıldığı anları kayıt altına aldı. İşte o korkunç görüntüler...