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Giriş Tarihi: 13.8.2021 08:55 Son Güncelleme: 13.8.2021 09:03

Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinden korkunç görüntü! Bir anda felaketin ortasında kaldı

Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinden korkunç görüntü! Bir anda felaketin ortasında kaldı

Orta ve Batı Karadeniz aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi selden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinin başında geldi. Şehir merkezi adeta bir tsunami gibi gelen sulara teslim oldu. Sel sırasında çekilen bir görüntü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde Bozkurt'ta bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlar kayıt altına alındı.

Türkiye, Akdeniz ve Ege'deki yangınların yaralarını sarmaya çalışırken bir felaket haberi de Karadeniz'den geldi.

Şiddetli yağışlar Orta ve Batı Karadeniz'i vurdu. Yağışlar sonrası bazı yerleşim yerleri sel ve su baskınlarına teslim oldu. Özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

Bozkurt şehir merkezi adeta bir tsunami felaketi gibi gelen sel sularıyla karşı karşıya kaldı. Sel sırasında çekilen bir görüntü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Telefonuyla sel anlarını kayıt altına alan bir vatandaş, başka bir vatandaşın aracından çıkıp sel sularına kapıldığı anları kayıt altına aldı. İşte o korkunç görüntüler...

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Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinden korkunç görüntü! Bir anda felaketin ortasında kaldı
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