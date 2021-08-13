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Giriş Tarihi: 13.8.2021 21:12

Kayseri’de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi 29 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi 29 yaralı

Kahramanmaraş’tan İstanbul’a Kuran Kursu öğrencilerini gezi için götüren midibüs Kayseri’nin Sarız İlçesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada midibüs şoförü ile birlikte toplam kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gezi için giden Kuran Kursu öğrencilerini taşıyan midibüs Kayseri'nin Sarız İlçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 28 öğrenci ile midibüs şoförü yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi 29 yaralı
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