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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:18

Kendi kamyonundan düşen tomrukla hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kendi kamyonundan düşen tomrukla hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde üzerine tomruk düşen kamyon şoförü yaşamını yitirdi.

Artvin'in Borçka ilçesinde kamyon şoförlüğü yapan Yaşar Öztürk, kamyonuyla ilçedeki bir kereste atölyesine tomruk götürdü. Atölyenin önünde kamyonundan tomruklar indirildikleri sırada tomruklardan biri Öztürk'ün üzerine düştü.

Kamyondan üzerine düşen tomruğu orada bulunan vatandaşlar Öztürk'ün üzerinden kaldırdı. Vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kendi kamyonundan düşen tomrukla hayatını kaybetti
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