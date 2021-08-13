Kıbrıs’a nasıl gidilir? KKTC Kıbrıs’a gitmek için pasaport gerekir mi?

Yapılan istatistik verilerine göre her yıl Türkiye'den Kıbrıs'a turistik amaçlı giden kişi sayısında bir artış vardır. Yalnızca doğal güzellikleri nedeni ile değil, ayrıca tatil amaçlı da tercih edilen Kıbrıs'ta pek çok tarihi güzellik de bulunmaktadır. Bu güzellikler arasında Kral Mezarları ve Afrodit Kayalıkları da yer almaktadır. Kral Mezarları ve Afrodit kayalıkları ziyaret etmek isteyen turistler için yıl boyunca açıktır.

KIBRIS'A NASIL GİDİLİR?

Kıbrıs dört tarafı denizlerle çevrili olduğu için uçak ya da deniz yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Kara yolu ile ulaşım sağlanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, feribot ile ulaşım sağlanmak istenirse 2.5 veya 3 saat sürebilmektedir. Uçaklarda aktarmalı ile aktarmasız şeklinde değişken seçenekler olduğu için yolculuğun süresi de buna göre değişmektedir. Kıbrıs'ta bulunan Ercan Hava Limanı'na aktarmasız yolculuk ile bir buçuk saatte ulamak mümkündür. Ancak aktarmalı yolculuk tercih eden yolcular için Kıbrıs'a gidiş 4.5 saat kadar sürebilmektedir.

KIBRIS'A DENİZ YOLUYLA NASIL GİDİLİR?

Kıbrıs Akdeniz'de bulunan bir adadır. Bu adaya Akdeniz'den her gün feribot seferleri düzenlenmektedir. Alanya ve Mersin gibi pek çok farklı il ve ilçeden kalkabilen feribotlarla Kıbrıs'a ulaşımda geçen zaman feribotun kalkış konumuna göre değişmektedir. Mersin'de Taşucu'ndan kalkan feribotlar Kıbrıs'ta bulunan Girne Limanı'na 4 ya da 4.5 saat içerisinde ulaşmaktadır. Alanya'dan kalkan feribotlar ise 3.5 saatte limana varabilmektedir. Telefon ya da internet üzerinden yer ayırtma yolu ile bilet alınabilen feribotlara limanlarda bulunan gişelerden de bilet alınabilmektedir.

KIBRIS'A HAVA YOLUYLA NASIL GİDİLİR?

Kıbrıs'a ülkenin pek çok şehrinden uçak kalkabilmektedir. Kıbrıs'a en çok uçak kaldıran şehirler ise İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdir. Bu büyük şehirlerde yer alan havaalanlarında neredeyse her gün Kıbrıs'a uçak kalkmaktadır. Alanya gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konum olarak yakın şehirlerden başlayan uçuşlar 1.5 saat civarı sürerken konumu daha uzak olan yerlerden kalkan uçuşlar 4.5 saate kadar sürebilmektedir. Uçak biletleri için telefon ile aranarak yer ayırtmak mümkünken internet üzerinden de yer ayırtılabilmektedir. Uçuş saatinden yaklaşık iki saat önce havaalanında olunması check-in işlemleri için önemlidir.

KIBRIS'A GİTMEK İÇİN PASAPORT GEREKİR Mİ?

Türkiye'den Kıbrıs'a gitmek için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimliği göstermek yeterlidir. Ehliyet gibi ülkemizde kimlik yerine kabul edilen belgeler Kıbrıs'a gitmek için yeterli değildir. Pasaportsuz bir şekilde Kıbrıs'a giden kişiler 1 ile 3 gün arasında Kıbrıs'ta konaklayabilme hakkına sahiptir. Kıbrıs'ta daha uzun süre konaklamak isteyen kişilerin ise belirlenen miktarda çıkış harcı ödemesi ve pasaportları ile Kıbrıs'a gitmesi gerekmektedir.

KIBRIS FERİBOT FİYATLARI NE KADAR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahiptir. Doğal güzellikleri çok olan bir ada olmasının yanında fazlaca turist yoğunluğu bulunan Kıbrıs'a feribot yolu ile kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Mersin'de bulunan limandan Kıbrıs'a feribot ile geçiş yapmak için gereken ücret 235 Türk Lirası ile 640 Türk Lirası arasında değişim göstermektedir. Ayrıca Feribot ile Kıbrıs'a giderken araçlı ya da araçsız geçiş tercihlerinden birini seçmek mümkündür. Özel aracı bulunan ve Kıbrıs'a turistik amaçlı giden kişilere feribot tercih ederek araçları ile Kıbrıs'a gitmeleri tavsiye edilmektedir. Kıbrıs'a gidişte tercih etmek için farklı denizcilik şirketleri bulunmaktadır.