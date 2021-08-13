Korsan Adası’na Nasıl Gidilir? Tema Park Korsan Adası Nerede, Hangi Semtte?

Tema Park Korsan Adası, en çok Türkiye'nin en hızlı, Avrupa'nın ise en hızlı beşinci RollerCoaster'ını bulundurması ile tanınıyor. Adrenalin dolu ve eğlenceli bir gün yaşamak isteyen her yaştan eğlence severin uğrak noktası olan parka ulaşım ise birçok farklı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Korsan Adası'nın içinde 35 farklı eğlence ünitesi ve bir tane de akvaryum bulunuyor. Dünya standartlarında bir tema park olan Korsan Adası, hem çocuklara hem de yetişkinlere adrenalin ve eğlence dolu bir gün vaadediyor.

TEMA PARK KORSAN ADASI NEREDE?

İçerisinde Türkiye'nin en büyük hız treni olan Red Fire'ı da bulunduran Korsan Adası, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Tuzla'nın marina kısmındaki Viaport Marina Alışveriş Merkezi'nde yer alıyor. Korsan Adası Hangi Semtte diye merak edenlere verilebilecek cevap ise "Tuzla" oluyor.

Korsan Adası'na Nasıl Gidilir?

Korsan Adası'na gitmek için özel arabanızı tercih edebileceğiniz gibi ulaşımınızı İDO ya da otobüs ile de sağlayabilirsiniz. Tuzla ilçesinde yer alan Korsan Adası'na gitmek için Kartal Metro durağında yer alan 130 numaralı otobüse binebilir ve Şehitler Caddesi durağında inebilirsiniz.

İDO seferlerini kullanarak da Bostancı ya da Kartal'dan geçen Tuzla araçlarını da alternatif bir ulaşım kanalı olarak düşünebilirsiniz. Eğer kendi özel aracınız ile ulaşımınızı sağlamak istiyorsanız da D100 karayolunu takip etmeniz yeterli olacaktır. D100 karayolunun Tuzla İçmeler kavşağından çıkış yapıp sahil yolunu takip ettiğiniz takdirde karşınıza "Korsan Adası" tabelası çıkacaktır.

KORSAN ADASI TEMA PARK GİRİŞ ÜCRETİ

Korsan Adası Tema Park giriş ücretleri yetişkin, öğrenci ve çocuk olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Yetişkin biletinin ücreti 109 TL, öğrenci biletinin ücreti 89 TL, 4 – 12 yaş arası çocuklar için olan biletin ücreti ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Korsan Adası, saat 11.00 ile 23.00 arasında açıktır.

Korsan Adası tema park içerisinde yaklaşık 25 farklı ünite bulunmaktadır. En çok bilinen ve tanınan ünite Türkiye'nin en hızlı Roller Coaster'ı olma unvanını elinde bulunduran "Red Fire" olmaktadır. Bu ünite bana fazla hızlı geliyor ve ben ailem ile birlikte bir hız trenine binmek istiyorum diyenler için ise "Family Coaster" doğru bir tercih olacaktır. Korsan Adası'nda bu 2 ana hız treninin yanı sıra farklı deneyimler yaşamak isteyenler ve daha küçük yaştaki bireyler için değişik birçok eğlence ünitesi de yer almaktadır.

Bu üniteler şu şekilde sıralanabilir;

Torpido

Sky Bike

Drop Tower

Mico Gondol

Kanguru

Mini Dönme Dolap

Küçük Çarpışan Arabalar

Robocop

Reis Gondol

Atlıkarınca

Orka

Büyük Çarpışan Arabalar

Deniz Salıncağı

Crazy Dance

Hürkuş

Dragon Coaster

Sekiz Coaster

Star Flyer

Dönence

Uçan Balıklar

Samba Balon

Korsan Adası içerisinde bulunan her ünitenin kendine ait bir boy sınırı bulunmaktadır. Bazı üniteler sadece çocuklara özel olduğu için alt ve üst boy sınırı bulunurken bazı ünitelerde eğlenebilmek adına belirli bir boy sınırını geçmek gerekmektedir. Eğer boy sınırının altında kalıyorsanız maalesef başka ünitelerde eğlenmeniz gerekecektir.