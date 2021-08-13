Küçüksu Kasrı’na Nasıl Gidilir? Küçüksu Kasrı Nerede, Hangi Semtte?

Günümüzde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Küçüksu Kasrı, Beykoz ilçesinin Küçüksu semtinde yer alır. Birçok padişahın hasbahçe olarak kullanmayı tercih ettiği Küçüksu Kasrı'nın Sultan IV. Murad tarafından çok sevildiği için "Gümüş Selvi" adını aldığı bilinmektedir. Yapı, 19. yüzyıldan sonra batılı yapılaşmanın etkileri ile yenilenmiş ve bugünkü halini almıştır.

KÜÇÜKSU KASRI'NA NASIL GİDİLİR?

Küçüksu Kasrı'na özel aracınız ya da toplu taşıma kullanarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Küçüksu Kasrı'na otobüs ile gelmek için Kadıköy kalkışlı 15F, Üsküdar kalkışlı 15, 15H, 15KÇ, 15M, 15N, 15P, 15T, 15Y ve 15ŞN numaralı otobüsler kullanılabilmektedir. Bu otobüslerden ilgili durakta inildiği zaman 200 metrelik bir yürüyüş sonrasında Küçüksu Kasrı'na varılabilmektedir.

Minibüs ya da dolmuş kullanarak D – 65 Üsküdar – Beykoz – Ortaçeşme hattı tercih edilerek Küçüksu Kasrı'na ulaşılabilir. Vapur ile gelmeyi tercih edenlerin ise kullanmaları gereken hat Çengelköy – İstinye hattı olmalıdır.

Eğer Küçüksu Kasrı'na özel aracınız ile gelmeyi tercih ediyorsanız Anadolu Yakası sahil yolunu kullanarak Göksu Mahallesi'ne ilerleyebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçip Anadolu Hisarını takip ederek sahile indiğinizde de Küçüksu Kasrı karşınızda olacaktır.

KÜÇÜKSU KASRI NEREDE?

Küçüksu Kasrı, İstanbul'da Anadolu yakasında bulunan Beykoz ilçesinin Küçüksu semtinde yer almaktadır. Anadolu Hisarı'nın incilerinden olan Küçüksu Kasrı, Boğaziçi'nde Üsküdar – Beykoz sahilinde konumlanmıştır.

Cumhuriyet döneminde "Devlet Konukevi" olarak kullanılmış olan Küçüksu Kasrı 1996 senesinde müze saray olmuş ve ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.

KÜÇÜKSU KASRI'NA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Küçüksu Kasrı'nın ziyareti ücrete tabiidir. Küçüksu Kasrı'nı ziyaret etmek için normal bilet ücreti 10 TL, öğrenci bileti ücreti ise 5 TL olarak belirlenmiştir. Pazartesi ve Perşembe günleri kapalı, haftanın diğer günlerinde açık olan Küçüksu Kasrı'nın ziyaret saatleri 09:00 – 17:00'dir.

KÜÇÜKSU KASRI KAÇ ODALI?

Küçüksu Kasrı, bodrumu ile beraber toplanda 3 katlıdır. Yığma tekniği ile inşa edilmiş bina 15 metre x 27 metrelik alanda yer almaktadır. Küçüksu Kasrı'nın bodrum katı, hizmetli odaları, kiler ve mutfak için ayrılmış olup diğer iki kat orta alana açılan dört oda olarak inşa edilmiştir. Yani Küçüksu Kasrı'nın iki katında toplamda 8 oda 2 salon bulunmaktadır.