Kütahya’da tehlike devam ediyor

Tüm Ege illerinden 2 kat daha yüksek oranda pozitif vaka sayısının devam etmesi üzerine Kütahya Valisi Ali Çelik ve bazı kamu müdürleri, farkındalık oluşturmak amacıyla toplu olarak 3. doz aşı oldular.

Konuya ilişkin olarak Kütahya Valisi Ali Çelik; "Mavi Kütahya için birlik olmalı, yüzde 69,1 olan aşılanma oranımızı yüzde 75'in üzerine taşımalıyız. Tehlike devam ediyor. Lütfen aşı olmayı ve Maske, mesafe temizlik gibi tedbirleri ihmal etmeyin. Fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Ali Çelik beraberinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç ve bazı kamu yöneticileri 3. doz Covid-19 aşılarını yaptırdılar.