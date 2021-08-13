Milli sporcuya sevgilisinden telefon davası





'BEN DE ONA LÜKS HEDİYELER ALDIM'

İfadesi alınan Hantal, 2 yıldır birliktelik yaşadığı genç kadının kendisine bu telefonu hediye olarak aldığını, asla aralarında telefonun parasının ödenmesi gibi bir hususun oluşmadığını ve kendisinin de Aydın'a maddi değeri yüksek hediyeler aldığını kaydetti. Kimseye karşı suç işlemediği anlatan milli sporcu, 'Binlerce kez milli takım forması giymiş ve kaptanlığını yapmış biri olarak böyle bir suçu işlemem mümkün değildir. Eski sevgilim beni aldattığı için bana kendisi leke sürmek istemiş ve bu şikayeti o sebeple yapmıştır' dedi.