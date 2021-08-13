Milli sporcuya taksit şikâyeti

TÜRKIYE
erkek sutopu takımı milli oyuncusu Yiğit Hantal
, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olan sevgilisi Sevda Aydın
'dan aldığı telefonun ücretini ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Geçen yıl ocakta ayrılan genç kadın, telefonun taksitlerini Hantal'dan ödemesini ya da telefonu kendisine iade etmesini istedi. Hantal taksitleri ödemeyi kabul etti. Ancak borcu aylarca ödemediği gibi telefonu da iade etmedi. Aydın, bunun üzerine Hantal'ı savcılığa şikâyet etti. Genç kadın mesaj dökümlerini delil olarak sundu. İfadesi alınan Hantal, 2 yıldır birliktelik yaşadığı genç kadının kendisine bu telefonu hediye olarak aldığını, asla aralarında parasının ödenmesi gibi bir hususun oluşmadığını, kendisinin de Aydın'a maddi değeri yüksek hediyeler aldığını kaydetti. Hantal, "Eski sevgilim beni aldattığı için, bana leke sürmek istemiş ve bu şikâyeti o sebeple yapmıştır' dedi. Savcılık, Hantal hakkında, "güveni kötüye kullanma' suçundan dava açtı.