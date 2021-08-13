Minik Nira’dan kahreden haber! Ailesiyle Türkiye’ye tatil için gelmişti





İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Nira'yı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Nira, yaklaşık 4 saat sonra, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Nira'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Nira'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.