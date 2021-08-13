MSB personel alımı duyurusu: MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, yıl içinde belli dönemlerde personel alımı yapacağını duyuruyor. Bakanlığın yayınladığı MSB personel alımı duyurusuna göre, 338 sözleşmeli personel alınacak. İstihdam edilecek personelin düzenlenen son KPSS'ye girmiş ve puan almış olması bekleniyor. Bu kapsamda, adaylarda aranan nitelikler ve başvuru şartları merak ediliyor. İşte MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler gibi soruların yanıtı ve başvuru sürecine ilişkin detaylar.

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.