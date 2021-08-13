MSB personel alımı duyurusu: MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, yıl içinde belli dönemlerde personel alımı yapacağını duyuruyor. Bakanlığın yayınladığı MSB personel alımı duyurusuna göre, 338 sözleşmeli personel alınacak. İstihdam edilecek personelin düzenlenen son KPSS'ye girmiş ve puan almış olması bekleniyor. Bu kapsamda, adaylarda aranan nitelikler ve başvuru şartları merak ediliyor. İşte MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler gibi soruların yanıtı ve başvuru sürecine ilişkin detaylar.
MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
a) Başvurular, 11.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan "Personel Temin" sayfası üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır. Bunun dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Her aday yalnızca bir tercih hakkına sahiptir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.
MSB PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri söz konusu internet sitesi üzerinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine veya cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak olup sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 (on) katına kadar aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
MSB 338 personel alımı hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
MSB BAŞVURU KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ