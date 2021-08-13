Muğla’da anıt ağaçların hiç biri yangından zarar görmedi

Marmaris ilçesi Bayır mahallesinde bulunan yaklaşık 2000 yıllık çınar ağacının yapılan kontrollerde bakım onarım ve tedaviye ihtiyacı olduğunun tespiti üzerine Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince asırlık çınar ağacına ihtiyaç duyduğu bakım, tedavi ve restorasyon işlemleri uygulandı. İl genelindeki diğer anıt ağaçların bakım ve restorasyon çalışmaları hızla tamamlanacağı belirtildi.

Ayrıca Muğla da bulunan endemik sığla ormanlarının yangından zarar görmediği tespit edildiği bildirildi. Diğer bitki türleri için yangın sonrası biyo çeşitlilik hasar tespiti çalışmaları da hızla devam ediyor. Özellikle yangın ekolojisi alanındaki bilimsel çalışmalarla yeniden biyo-ekosistemin oluşumu destekleniyor.