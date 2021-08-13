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Giriş Tarihi: 14.8.2021 01:14

Muğla’da anıt ağaçların hiç biri yangından zarar görmedi

Zeki ÖZKESKİN
Muğla’da anıt ağaçların hiç biri yangından zarar görmedi

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada meydana gelen yangınlar sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında koruma altında bulunan anıt ağaçlarının hiç birinin zarar görmediği belirtildi. Koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçlarının bakım, tedavi ve restorasyon çalışmaları başladığı açıklandı.

Muğla Valiliği yaptığı açıklama ile ülkemizde bulunan 9 bin 295 anıt ağacın bin tanesinin Muğla'da bulunduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada " İlimizde meydana gelen orman yangınları sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında anıt ağaçlarının hiç birinin zarar görmediği " belirtilerek, koruma altında bulunan tarihi anıt ağaçlarının bakım, tedavi ve restorasyon çalışmaları başladığı açıklandı.

Marmaris ilçesi Bayır mahallesinde bulunan yaklaşık 2000 yıllık çınar ağacının yapılan kontrollerde bakım onarım ve tedaviye ihtiyacı olduğunun tespiti üzerine Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Planlama ve Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince asırlık çınar ağacına ihtiyaç duyduğu bakım, tedavi ve restorasyon işlemleri uygulandı. İl genelindeki diğer anıt ağaçların bakım ve restorasyon çalışmaları hızla tamamlanacağı belirtildi.

Ayrıca Muğla da bulunan endemik sığla ormanlarının yangından zarar görmediği tespit edildiği bildirildi. Diğer bitki türleri için yangın sonrası biyo çeşitlilik hasar tespiti çalışmaları da hızla devam ediyor. Özellikle yangın ekolojisi alanındaki bilimsel çalışmalarla yeniden biyo-ekosistemin oluşumu destekleniyor.

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Muğla’da anıt ağaçların hiç biri yangından zarar görmedi
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