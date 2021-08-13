Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtıldı

Aşure dağıtımına, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Müftüsü Aşır Durgun, daire müdürleri katıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Muharrem ayı nedeniyle hemşehrilerimize aşure dağıtımında bulunduk. Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizin perçinleşmesine vesile olmasını temenni ederim" dedi.

Aşure dağıtımından önce İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından dua edilmesinin ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan tarafından vatandaşlara aşure dağıtımında bulunuldu.