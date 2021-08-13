Oğlunu öldürmek isteyen cani anne tahliye edildi

Muş'ta 4 yıl önce Turgut Ö, ile imam nikahı kıyarak evlenen Öznur Ö, kocasının çalışmak için İngiltere'ye gitmesinin ardından oğlu Y.T'nin nüfusunu bir başkasının üzerine kaydettirdi. Daha sonra Kayseri'nin Talas İlçesi'ne yerleşen genç kadın evde oğluna ölmesi için önce sigara içirtip ardından da ilaç verdi. Cani anne o anları ise cep telefonuyla kaydedip İngiltere'de yaşayan kocasına gönderdi. Baba Turgut Ö'nün şikayeti üzerine Kayseri'de gözaltına alınan Öznur Ö, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Y.T ise korumasına alındı.

2 AY AYS SONRA SERBEST KALDI

Mahkemenin verdiği tutuklama kararına avukatı aracılığıyla itiraz eden Öznur Ö, oğlunu öldürmek gibi bir niyetinin bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Öznur Ö'nün talebini görüşen mahkeme ise genç kadının tahliyesine karar verdi. Öznur Ö'nün tahliyesine tepki gösteren kocası Turgut Ö ise avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Özçnur Ö'nün kocası Turgut Ö'ye gönderdiği videoda, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" diyerek oğluna sigara ve ilaç içirmesi büyüt tepki toplamıştı.