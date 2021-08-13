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Giriş Tarihi: 13.8.2021 15:24

Oğlunu öldürmek isteyen cani anne tahliye edildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Oğlunu öldürmek isteyen cani anne tahliye edildi

Kayseri'de 3 yaşındaki oğlu Y.T'ye zorla sigara içirterek ölmesi için ilaç veren anne Öznur Ö, çalışmak için İngiltere'ye giden imam nikahlı kocasının ihbarı üzerine 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Tutuklanan cani anne yaklaşık 2 ay sonra tahliye edildi.

Muş'ta 4 yıl önce Turgut Ö, ile imam nikahı kıyarak evlenen Öznur Ö, kocasının çalışmak için İngiltere'ye gitmesinin ardından oğlu Y.T'nin nüfusunu bir başkasının üzerine kaydettirdi. Daha sonra Kayseri'nin Talas İlçesi'ne yerleşen genç kadın evde oğluna ölmesi için önce sigara içirtip ardından da ilaç verdi. Cani anne o anları ise cep telefonuyla kaydedip İngiltere'de yaşayan kocasına gönderdi. Baba Turgut Ö'nün şikayeti üzerine Kayseri'de gözaltına alınan Öznur Ö, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Y.T ise korumasına alındı.

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Mahkemenin verdiği tutuklama kararına avukatı aracılığıyla itiraz eden Öznur Ö, oğlunu öldürmek gibi bir niyetinin bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Öznur Ö'nün talebini görüşen mahkeme ise genç kadının tahliyesine karar verdi. Öznur Ö'nün tahliyesine tepki gösteren kocası Turgut Ö ise avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Özçnur Ö'nün kocası Turgut Ö'ye gönderdiği videoda, "Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç" diyerek oğluna sigara ve ilaç içirmesi büyüt tepki toplamıştı.

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Oğlunu öldürmek isteyen cani anne tahliye edildi
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