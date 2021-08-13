Okul müdüründen, atölyesinde yangın seferberliği

EKİPLERİN YANINDA

AFAD yardım toplama ve destek merkezi ve Belediye yardım toplama alanında çalışan müdür Songur, bugüne kadar yangın ekiplerinin kullandığı 750 kürek, 680 tırmık, 270 kazmanın montaj, bakım ve onarımını yaptı.

Böyle bir dönemde herkesin yapabileceği işler olduğunu belirten Songur, "Yangın bölgesine malzeme götürürken bazı gereçlerin sağlamlaştırılması gerektiğini fark ettim. Köy çocuğuyum. Elimden birçok iş geliyor. Montaj ve tamir için malzemelerim de vardı. Hemen makinelerimi getirip atölyemi oluşturdum. Yanan gereçlerin saplarını değiştirip tekrar kullanıma hazır hale getirdim. Şimdi de AFAD yardım toplama ve destek merkezinde veri girişi yapıyorum. Gelen yardımları indirip yüklerken forklift kullanıyorum. Ne konuda destek verebilirsem ekiplerin yanında olmaya devam edeceğim." dedi.