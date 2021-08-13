Ormanlarda ve piknik alanlarında mangal yasak mı? İstanbul’da hangi ormanlar yasak? Mangal yapmak yasak mı?

Antalya ilçeleri ve Akdeniz Bölgesi'ndeki çeşitli iller başta olmak üzere, yurdun pek çok kesiminde orman yangınları meydana geldi. Yangınlarda orman varlığımızın yanı sıra can ve mal kayıpları yaşandı. Bu durumun sonucunda, iklim şartları da göz önüne alınarak çeşitli illerde ormanlara girmek ve ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklandı. Yasaklarda son durumu merak eden vatandaşlar, "ormanlarda ve piknik alanlarına mangal yasak mı?" diye araştırıyor. Hangi illerde ormana girmek yasak, İstanbul'da hangi ormanlar yasak soruları da merak ediliyor. İşte orman yasaklarının olduğu iller ve konu hakkında güncel açıklamalar.

İSTANBUL'DA HANGİ ORMANLAR YASAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ışığında, Eylül ayına kadar İstanbul'daki bütün ormanların girişleri güvenlik güçlerinin kontrolünde olacak.