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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:30 Son Güncelleme: 13.8.2021 11:31

Ormanlarda ve piknik alanlarında mangal yasak mı? İstanbul’da hangi ormanlar yasak? Mangal yapmak yasak mı?

Ormanlarda ve piknik alanlarında mangal yasak mı? İstanbul’da hangi ormanlar yasak? Mangal yapmak yasak mı?

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından tedbir amacıyla ormanlarda mangal yapmak ve bazı ormanlara girişler yasaklanmıştı. Bu konuyla ilgili son durumu merak eden vatandaşlar, “Ormanlarda ve piknik alanlarında mangal yasak mı?” diye araştırıyor. Hafta sonunu şehirden uzak geçirmek isteyenler, İstanbul’da hangi ormanlar yasak diye merak ediyor. Ormanlara girmek ve mangal yapmak yasak mı, hangi illerde yasak? İşte son durum.

Antalya ilçeleri ve Akdeniz Bölgesi'ndeki çeşitli iller başta olmak üzere, yurdun pek çok kesiminde orman yangınları meydana geldi. Yangınlarda orman varlığımızın yanı sıra can ve mal kayıpları yaşandı. Bu durumun sonucunda, iklim şartları da göz önüne alınarak çeşitli illerde ormanlara girmek ve ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklandı. Yasaklarda son durumu merak eden vatandaşlar, "ormanlarda ve piknik alanlarına mangal yasak mı?" diye araştırıyor. Hangi illerde ormana girmek yasak, İstanbul'da hangi ormanlar yasak soruları da merak ediliyor. İşte orman yasaklarının olduğu iller ve konu hakkında güncel açıklamalar.

İSTANBUL'DA HANGİ ORMANLAR YASAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ışığında, Eylül ayına kadar İstanbul'daki bütün ormanların girişleri güvenlik güçlerinin kontrolünde olacak.

HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI?

İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli, Karabük'te 1 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Kırklareli, Gaziantep, Niğde'de ormanlara giriş 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Uşak, Samsun, Kilis'te 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Hatay ve Denizli'de orman girişleri 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Balıkesir, İzmir, Aydın, Kırıkkale, Sivas, Manisa, Antalya, Kastamonu, Batman, Niğde, Gümüşhane ve Yalova'da da ormanlara ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı.

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Ormanlarda ve piknik alanlarında mangal yasak mı? İstanbul’da hangi ormanlar yasak? Mangal yapmak yasak mı?
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