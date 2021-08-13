Ortaköy’e nasıl gidilir? Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

İstanbul'un en önemli semtlerinden birisi olan Ortaköy, İstanbul'un kalbi olarak tarif edilen semtler arasında yer almaktadır. Hem konum hem de tarih olarak çok önemli olan Ortaköy, yıl içinde pek çok insanı ağırlamaktadır. Zaman zaman kalabalık bir semt olan Ortaköy'e nasıl gidildiği ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

ORTAKÖY'E NASIL GİDİLİR?

Beşiktaş ilçesinin en güzel semtlerinden olan Ortaköy, ulaşım olarak kolaydır. İçerisinde hem doğal hem de tarihi pek çok güzelliği bir arada barındıran Ortaköy'e pek çok farklı toplu taşıma aracı ile ulaşılabilmektedir. Ortaköy'e taksi veya özel araç ile ulaşım da çok kolaydır.

Ortaköy, Avrupa Yakası'nda bulunmaktadır. Boğazın kenarında bulunan konumu Ortaköy'ün hem İstanbullular hem de turistler tarafından sık sık ziyaret edilmesinin nedenlerinden olmuştur. Oldukça önemli olan Ortaköy Camii de Ortaköy'de bulunmaktadır. Ortaköy Boğaz Köprüsü'nün yanında konumlanmıştır.

ORTAKÖY'E HANGİ OTOBÜSLER GİDER?

Ortaköy'e gitmek için pek çok yol bulunmaktadır. Anadolu yakasından en hızlı ulaşım ise vapur yolu ile olmaktadır. Vapur, İstanbul'un en keyifli ulaşım yollarından birisidir. Yalnızca İstanbullular değil, İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler de vapur ile ulaşım sağlamaktan mutluluk duyarlar. Anadolu yakasından Ortaköy'e ulaşımın en kolay yolu önce Kadıköy'e gidip sonra vapur ile Beşiktaş'a geçmektir. Beşiktaş'tan harekete geçen 22, 22RE, 25E, 40T, 42T, DT1 numaralı otobüslerde Ortaköy durağında inilebilmektedir.

Ortaköy'e giden diğer otobüsler ise; 129T, 28, 28T, 29C, 30M, 40B, 55B, 62, 63 numaralı otobüslerdir.

MECİDİYEKÖY'DEN ORTAKÖY'E NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Mecidiyeköy semti, İstanbul'un konut yoğunluğu ve iş trafiği olarak en kalabalık semtleri arasında yer almaktadır. Yıllardır pek çok kişi Mecidiyeköy'de yaşamanın yanında çalışmıştır. Şu anda da Mecidiyeköy yüzlerce insanın iş yerlerini içinde bulunmaktadır. Ulaşım olarak da otobüs, metrobüs ve metro gibi pek çok toplu taşımanın bulunduğu Mecidiyeköy, Ortaköy'e en kolay ulaşım sağlanan semtlerdendir.

Ortaköy, Beşiktaş'ta bulunmaktadır. Mecidiyeköy'den Ortaköy'e ulaşmak için ise taksi ve araç gibi kişiye özel ulaşım seçenekleri olduğu gibi toplu taşıma seçeneği de bulunmaktadır. DT1 ve DT2 numaralı otobüsler Mecidiyeköy'den Ortaköy'e toplu taşıma ile ulaşım sağlamanın bilinen en kolay yollarındandır.