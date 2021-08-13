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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:29 Son Güncelleme: 13.8.2021 11:56

Oto servisi alevlere teslim oldu

ABBAS ÇAKAR
Oto servisi alevlere teslim oldu

Kocaeli İzmit Sanayi Sitesinde hizmet veren bir oto servisinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Gökmastı Sokak üzerinde hizmet veren, Cemil Altınkaya'ya ait oto servisinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni tam olarak bilinmeyen ancak iş yerinde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını görenler, hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iş yerinde maddi hasar oluştu.

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Oto servisi alevlere teslim oldu
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