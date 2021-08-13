Oto servisi alevlere teslim oldu

İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Gökmastı Sokak üzerinde hizmet veren, Cemil Altınkaya'ya ait oto servisinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni tam olarak bilinmeyen ancak iş yerinde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını görenler, hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iş yerinde maddi hasar oluştu.