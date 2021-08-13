Otopark çıkışı sırtından vuruldu, hastanede öldü

Olay, sabah saatlerinde, Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Davut Aydın, aracını otoparka park ettikten sonra çıkarken, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.







Adli Tıp Kurumu morguna getirilen 1 çocuk babası Aydın'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis, Mehmet Davut Aydın'ı tüfekle vurup, kaçan şüphelinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.