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Giriş Tarihi: 13.8.2021 13:25

Otoparkta vurdular

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Otoparkta vurdular

Gaziantep’te bir çocuk babası Mehmet Davut Aydın, aracını park ettiği otoparktan çıkarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından tüfekle vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te aracını park ettiği otoparktan çıkarken kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle sırtından vurulan 31 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Davut Aydın hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesinin Akyol Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Davut Aydın, aracını otoparka park ettikten sonra çıkarken, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Davut Aydın'ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesi teslim edilirken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Otoparkta vurdular
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