ÖTV matrah güncelleme 2021: Matrah artırımı nedir, matrak değişikliği ne demek?

MATRAH ARTTIRIMI NEDİR?

Matrah arttırımı, gerekli görülen durumlarda ek vergi ödeyerek vergi incelemerinden kurtulmayı sağlayan bir uygulamadır.

Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan zaman zaman yapılan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kaçınmayı sağlayacak olan bir uygulamadır. Geçmiş dönem vergi beyanlarınızı belli oranlara göre artırdığınız takdirde yapılan vergi incelemelerden muaf olabilirsiniz. Bu sayede Maliye Bakanlığı matrah artırımı yaptığınız yıllar için incelemeden geçmezsiniz.