ÖTV matrah güncelleme 2021: Matrah artırımı nedir, matrak değişikliği ne demek?

Sıfır araç satın almayı düşünenler için müjde, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahının artırılmasıyla birlikte sıfır araç fiyatlarında indirim söz konusu oldu. Bu gelişmeyle birlikte ÖTV matrah güncellemesi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.
MATRAH ARTTIRIMI NEDİR?
Matrah arttırımı, gerekli görülen durumlarda ek vergi ödeyerek vergi incelemerinden kurtulmayı sağlayan bir uygulamadır.
Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan zaman zaman yapılan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kaçınmayı sağlayacak olan bir uygulamadır. Geçmiş dönem vergi beyanlarınızı belli oranlara göre artırdığınız takdirde yapılan vergi incelemelerden muaf olabilirsiniz. Bu sayede Maliye Bakanlığı matrah artırımı yaptığınız yıllar için incelemeden geçmezsiniz.
YENİ ÖTV ORANLARI
Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
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