Pakistan uyruklu kişi arkadaşları tarafından vahşice katledildi

Küçükçekmece
'de Pakistan
uyruklu bir kişi, kaldığı evde kafası kesilmiş bir şekilde ölü bulundu. Olay, Kanarya Mahallesi
Florya Caddesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu 5 kişi, çalıştıkları ayakkabı atölyesinden çıkarak öğle arasında eve geldi. Evde, henüz bilinmeyen nedenle 5 kişilik grup arasında kavga çıktı. Ardından 4 kişi evden hızlıca çıkarak kaçtı. Kaçanlardan 3'ü polise teslim olup, cinayet işlediklerini itiraf etti. Eve gelen polis ekipleri, kanepenin üzerinde kafası kesilmiş halde bir kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Mahallede esnaf olan Mustafa Yemez, "Yandaki börek salonunu işletiyoruz. Orada otururken bir kargaşa, ses duyduk. 25 - 30 dakika sonra polisler geldi. Buraya geldiklerinde kimseyi yaklaştırmadılar. Önce biz anlamadık ne olduğunu, acaba içeride bir tartışma, kavga mı oldu diye. Daha sonra içeride cinayet işlendiğini duyduk" dedi. Öte yandan, 5 kişinin eve girdikleri ve ardından kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ilk başta 3 kişinin eve doğru geldiği, bir kişinin marketten ekmek aldığı, ardından 2 kişinin daha geldiği ve böylece 5 kişinin içeri girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra 4 kişinin kaçarak uzaklaştığı da kameraya yansıyor.