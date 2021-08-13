Pera Müzesi’ne Nasıl Gidilir? Pera Müzesi Nerede, Hangi Semtte?

Özel müzeler kategorisinde yer alan Pera Müzesi, her sene birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Müzede gerçekteşen kültürel, bilim ya da sanat dallarındaki etkinliklerin hangi tarihlerde olacağının duyuruları da düzenli olarak müzenin sosyal medya sayfalarından yayınlanmaktadır. Pera Müzesi aynı zamanda dünya mutfaklarını da tanıtmakta ve içerisindeki Pera Cafe isimli alanda dünya mutfaklarından birçok farklı yiyeceği, ziyaretçilerine sunmaktadır.

PERA MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Pera Müzesi, lokasyon olarak TRT'ye ait olan binanın arka kısmında bulunmaktadır. Eper şahsi aracınız ile geliyorsanız navigasyona Pera Müzesi Yol Tarifi ya da TRT yazarak Pera Müzesi'ne rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eğer toplu taşıma kullanacaksanız, Pera Müzesi'ne ulaşabilmek için Taksim'den geçen herhangi bir otobüse binebilirsiniz. Taksim otobüsüne bindikten sonra Tepebaşı durağında inip TRT'nin binasından arkaya doğru yürüdüğünüzde Meşrutiyet Caddesi'ne çıkarsınız. Bu caddede ilerlediğinizde caddenin sol tarafında bulunan Hotel Bristol binasını yani Pera Müzesi'ni göreceksiniz.

Eğer Pera Müzesi'ne İstiklal Caddesi tarafından gelmek istiyorsanız ise Oda Kule'nin yanındaki tünele girebilir ve tünelden çıktıktan sonra sola dönebilirsiniz. Müze karşınızda kalacaktır.

Pera Müzesi Hangi Metro Durağında sorusunun yanıtı ise Şişhane olacaktır. Her ne kadar Pera Müzesi'ne otobüs ile gelindiği zaman yürüme mesafesi daha kısa olsa da metro ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar Şişhane durağında inerek yine kısa bir yürüme mesafesi ile müzeye varabilmektedir.

PERA MÜZESİ NEREDE?

Pera Müzesi Hangi Semtte sorusu, müzeye gitmek isteyen birçok kişinin merak ettiği bir soru olmaktadır. Pera Müzesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde; Tepebaşı'nın alt kısmında ve İstiklal Caddesi'nin yan sokağında yer almaktadır.

Müzenin açık adresi ise Meşrutiyet Caddesi, No:65, 34430, Tepebaşı/Beyoğlu/İstanbul'dur.

PERA MÜZESİ'NDE NELER VAR?

Pera Müzesi'nde sürekli olarak farklı sergiler bulunmaktadır ancak aynı zamanda düzenli olarak sergilenen devamlı sergiler de vardır. Pera Müzesi'ndeki devamlı sergiler ise şu şekilde sıralanabilir;

Oryantalist Resim Koleksiyonu

Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu

Fotoğraf Koleksiyonu

Oryantalist resim koleksiyonu içerisinde 17. Yüzyıl ile 19. Yüzyıl arasındaki dönemde Osmanlı'yı görüp esinlenen Avrupalı oryantalist ressamların önemli eserleri sergilenmektedir. Bu resimler arasında en ünlü olan eser ise tek yerli oryantalist ressam olan Osman Hamdi Bey'e aittir. Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eser, Pera Müzesi'nin en çok ilgi gören eserleri arasında yer almaktadır.

Müze içerisinde bir de İmparatorluktan Portreler isimli bir tema bulunmaktadır. Burada padişah, sultan, şehzade ve büyükelçilerin portrelerinin yanı sıra farklı dönemlerde yaşayan farklı sınıflardan insanları betimlemek amacı ile yapılmış portreler de yer almaktadır.

PERA MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ

Pera Müzesi'nin güncel giriş ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. 12 yaşından büyük öğrenciler, 60 yaş üstü bireyler ve öğretim görevlileri için ise bu fiyat 10 TL olmaktadır.

Müzekart sahibi olan kişiler ise her yıl 1 kere Pera Müzesi'ne ücretsiz olarak giriş yapabilmektedirler. Aynı zamanda Pera Müzesi, Cuma gününü halk günü olarak belirlemiştir ve Cuma günleri bütün vatandaşlar müzeyi ücretsiz ziyaret edebilmektedir.