Rumeli Hisarı’na Nasıl Gidilir? Rumeli Hisarı Nerede?

Rumeli Hisarı'nın yapımı, 1452 senesinde başlamıştır ve hisarın kara kısmının yapımını bir paşa denetlemiştir fakat deniz kısmının yapımının denetlemesini Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlenmiştir. Hisarın içerisinde 3 adet kule bulunmaktadır. Bu kulelerden en soldakine Zağanos, ortadakine Halil, sağdakine ise Saruca ismi verilmiştir. Hisarın yapımında kullanılan keresteler Zonguldak Ereğli'den ve İznik'ten gelirken kireçler ve taşlar ise farklı Bizans yapılarından alınmıştır.

RUMELİ HİSARI'NA NASIL GİDİLİR?

Rumeli Hisarı'na Anadolu Yakası üzerinden gelecekseniz kullanabileceğiniz birkaç farklı alternatif bulunmaktadır. Kadıköy Rıhtım'dan hareket eden Beşiktaş vapuruna binebilir ve daha sonra Beşiktaş'tan Ortaköy'e gidebilmek adına Bahçeşehir Üniversitesi durağından geçen 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüslerden birini kullanabilirsiniz. Rumeli Hisarı durağında otobüsten inerek hisara ulaşabilirsiniz.

Üsküdar tarafından geliyorsanız, yine Beşiktaş vapuruna binebilir ve aynı şekilde Bahçeşehir Üniversitesi durağını kullanarak 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüslerden birine binerek hisara ulaşabilirsiniz.

Kartal, Pendik, Maltepe ya da Tuzla gibi daha uzak bir mesafeden geliyorsanız da öncelikle Kartal – Kadıköy metrosuna binerek Kadıköy'de inebilir ve yine vapur ile karşıya geçerek otobüsleri kullanabilirsiniz.

Ümraniye yakınlarından hisara geçiş yapmak için ise 9A, 9Ç, 9Ü, 9ÜD, 11V, 11G ya da 320 numaralı otobüslerden birini kullanarak Üsküdar son durakta inebilirsiniz. Daha sonra durağın karşısından rıhtıma geçerek Ortaköy vapuruna binebilir ve yine 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüslerden biri ile rıhtıma gidebilirsiniz.

Eğer Samandıra ya da Sancaktepe tarafından gelecekseniz, Alemdağ'dan kalkmakta olan 522 numaralı otobüsü kullanıp Boğaziçi Köprüsü durağında inebilirsiniz. Daha sonra metrobüs ile aktarma yaparak Zincirlikuyu durağında inmelisiniz. Buradan da Bahçeşehir Üniversitesi'ne ulaşım sağlayarak 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüslerden birine binebilirsiniz.

Rumeli Hisarı'na Avrupa Yakası'ndan ulaşım sağlamak için de bazı alternatifler bulunmaktadır. Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü veya Mecidiyeköy taraflarından hisara gidecekseniz herhangi bir metrobüs durağını kullanarak metrobüse binmeli ve Zincirlikuyu durağında inmelisiniz. Metro istasyonundan Beşiktaş çıkışını kullanarak çıkmalı ve buradan Beşiktaş Meydana indikten sonra 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı araçları kullanarak Rumeli Hisarı'na ulaşabilirsiniz.

Eğer Güngören ya da Bağcılar taraflarından ulaşım sağlayacaksanız ise Bağcılar – Kabataş tramvayını kullanarak Kabataş'a geçebilir; buradan da 22, 22RE ya da 25E numaralı otobüslerden herhangi birine binerek Rumeli Hisarı'na ulaşabilirsiniz.

Yolunuz Bayrampaşa ya da Esenler tarafından ise öncelikle Yenikapı – Havalimanı metrosunu kullanarak Merter'de inmeli sonra da metrobüs ile Zincirlikuyu'ya aktarma yapmalısınız. Metrobüs durağının Beşiktaş çıkışını kullanarak Beşiktaş Meydanı'na vardıktan sonra ise 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüsler ile hisara varabilirsiniz.

Taksim, Rumeli Hisarı'na en kolay varabileceğiniz semtlerden biridir. Taksim'den 40, 40T ya da 42T numaralı otobüslerden birine binerek hisara ulaşabilirsiniz.

RUMELİ HİSARI NEREDE?

Rumeli Hisarı, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ve adını verdiği Rumeli semtinde yer alır. Boğazdan bakıldığında Anadolu Hisarı'nın tam karşısında yer alan Rumeli Hisarı, Boğazkesen Hisarı adı ile de bilinmektedir.

RUMELİ HİSARI'NA HANGİ OTOBÜS GİDER?

Rumeli Hisarı'na ulaşmak için 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüsler kullanılmaktadır.