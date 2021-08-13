Sadberk Hanım Müzesi’ne Nasıl Gidilir? Sadberk Hanım Müzesi Nerede, Hangi Semtte?

Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul'un Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde yer almaktadır. 19. Yüzyılın sonlarında inşa edilen bina 1950'li yıllarda Koç ailesi tarafından satın alınmış ve yaklaşık 30 yıl boyunca aile tarafından yazlık olarak kullanılmıştır. 1980 senesinde ise Sadberk Hanım'ın anısına müze haline getirilmiştir. Kurulduğunda 3.000 civarı eser bulunan müzede günümüzde 18.000'in üzerinde eser yer almaktadır.

SADBERK HANIM MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Sadberk Hanım Müzesine özel araç ya da toplu taşıma kullanarak rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Eğer özel araç ile gitmeyi düşünüyorsanız Büyükdere Piyasa Caddesi boyunca ilerleyebilir ve müzeye yakın bir yere aracınızı park edebilirsiniz. Müzenin kendine ait otoparkı bulunmamaktadır.

Sadberk Hanım Müzesine toplu taşıma kullanarak gidecekseniz ise Sarıyer istikametindeki birçok toplu taşıma aracını tercih edebilirsiniz. Bu araçların numaraları ise şu şekildedir; 25, 25A, 25E, 25G, 25H, 25T, 25Y, 40, 40B, 41, 41C, 41SF, 42K, 42KT, 59RS, 150, 151, 152, 153, 154.

Sadberk Hanım Müzesine deniz yolu ile "Boğaz Hattı", "Sarıyer – Rumeli Kavağı – Anadolu Kavağı", -Kadıköy – Sarıyer", "Rumeli Kavağı – Eminönü" vapurları kullanılarak da ulaşılabilir.

SADBERK HANIM MÜZESİ NEREDE?

Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Büyükdere kıyısında yer almaktadır. Denize nazır bir manzarası olan özel müzenin açık adresi ise Büyükdere Piyasa Cad. No: 27 – 29 Sarıyer/İstanbul şeklindedir.

Sadberk Hanım Müzesi, özel bir müze olduğu için kendine ait bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Müzeye giriş, yetişkinler için 15 TL, Müzekart+ sahipleri için 10 TL ve öğrenciler için 3 TL olarak belirlenmiştir.

Öğretmenler, kokartlı rehberler, ICOM kart sahipleri, engelliler, 65 yaş üzeri bireyler, 7 yaş altı çocuklar, Sotheby's kart sahipleri ve KoçAilem üyeleri ise müzeye ücretsiz giriş hakkına sahiptir.

Sadbark Hanım Müzesi Çarşamba günü hariç haftanın her günü saat 10:00 ile 17:00 arasında ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır. Müze, 1 ocak ve dini bayramların ilk günlerinde ise kapalı olmaktadır.

SADBERK HANIM MÜZESİ'NDE NELER VAR?

Müzenin içerisinde 3 ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler; Arkeoloji bölümü, Türk – İslam eserleri bölümü ve İznik seramik koleksiyonudur.

Arkeoloji bölümü, Sevgi Gönül binasında yer almaktadır ve milattan önce 6000'li yıllardan başlayarak Bizans dönemine kadar Anadolu'da yaşamış birçok uygarlığın eserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Binanın içerisinde, Prehistorik, Protohistorik, Neolitik dönemlerdeki eserlerin yanı sıra Frig, Miken, Geometrik, Arkaik, Klasik ve Helenistik döneme ait eserler de bulunmaktadır. Arkeoloji bölümünün en dikkat çekici eserlerinden bazıları da Roma ve Bizans dönemlerine aittir.

Arkeoloji bölümünde genel olarak toprak ve metal kaplar, ritüel sembolleri, cam yapıtlar, figürinler, süs eşyaları, sikkeler, heykeller, tabletler ve mezar stelleri yer almaktadır.

Türk – İslam eserleri bölümünde ise özellikle Osmanlı dönemi başta olmak üzere Selçuklu, Eyyubi, Memlük, Safevi ve Timur dönemlerine ait birçok Türk – İslam eseri bulunmaktadır. Aynı zamanda burada Osmanlı ailesi için yapılmış Uzak Doğu ve Yakın Doğu eserleri de sergilenmektedir.

Müzenin İznik seramik koleksiyonu içerisinde ise 15. Yüzyıl ile 17. Yüzyıl arasında İznik'te yapılmış seramik sanat eserleri sergilenmektedir. Aynı zamanda bu alanda Osmanlı döneminin seramik sanatı örnekleri olan Kütahya ve Çanakkale seramikleri de yer almaktadır.