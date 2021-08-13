Şanlıurfa’da feci kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyükalanlı mahallesi henüz sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı.

Otomobil içerisinde biri kadın olmak üzere 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.