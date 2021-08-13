Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da, kadın cesedi sahile vurdu

Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
KADIN CESEDİ SAHİLE VURDU
Öte yandan sel afetinin yaşandığı İnebolu'da da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar, İnebolu'da deniz üzerinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, sahil kenarında biriken odun parçaları nedeniyle suyun üzerinde bulunan cesede ulaşmakta güçlük çekti. Uzun uğraşlar sonucunda ekipler, cesedi sahile çıkartarak morga kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine teslim etti.
SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 38'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında can kaybının yükseldiğini bildirdi. Kastamonu'da 32, Sinop'ta da 6 vatandaşımız sel nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 38'e yükseldi.SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde can kaybı artıyor