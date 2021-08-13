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Giriş Tarihi: 13.8.2021 21:46

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, kadın cesedi sahile vurdu

İHA
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da, kadın cesedi sahile vurdu

Kastamonu'da etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel baskınlarında 32 kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği İnebolu'da ise denizin üzerinde görülen kadın cesedi sahile vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, cesedi sahile çıkartarak morga kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine teslim etti.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti.

Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde hayatlarını kaybedenlerin aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

KADIN CESEDİ SAHİLE VURDU

Öte yandan sel afetinin yaşandığı İnebolu'da da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar, İnebolu'da deniz üzerinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, sahil kenarında biriken odun parçaları nedeniyle suyun üzerinde bulunan cesede ulaşmakta güçlük çekti. Uzun uğraşlar sonucunda ekipler, cesedi sahile çıkartarak morga kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine teslim etti.

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 38'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında can kaybının yükseldiğini bildirdi. Kastamonu'da 32, Sinop'ta da 6 vatandaşımız sel nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 38'e yükseldi.

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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, kadın cesedi sahile vurdu
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