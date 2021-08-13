Selin vurduğu Bozkurt’ta mucize! Enkazda mahsur kalan çocuk kurtarıldı

BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizde sel felaketinden etkilenen bölgeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettik. Yüreğimizi yakan can kayıplarını geri getiremesek de diğer her kaybı telafi edecek güç, imkân ve kararlılığa sahibiz. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR