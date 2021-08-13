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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:30

Seyir halindeyken yanmaya başladı

ABBAS ÇAKAR
Seyir halindeyken yanmaya başladı

D-100 Karayolu İzmit İlçesinde seyir halindeki bir araç, Orduevi Işıklar mevkisinde aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Orduevi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi alınamayan araç İzmit istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde iken aniden motor kısmından duman ve alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü hemen aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümden söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.

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Seyir halindeyken yanmaya başladı
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