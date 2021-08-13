Seyir halindeyken yanmaya başladı

D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Orduevi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi alınamayan araç İzmit istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde iken aniden motor kısmından duman ve alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü hemen aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümden söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.