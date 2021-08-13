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Giriş Tarihi: 13.8.2021 12:10

Şişli mezarlığında ceset paniği! Şoke eden görüntü

DHA
Şişli mezarlığında ceset paniği! Şoke eden görüntü

Şişli'de, mezarlıkta kefene sarılı ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, çarşafa sarılmış cesedin köpeğe ait olduğunu belirledi.

Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda çarşafa sarılı bir köpek ölüsü polis ekipleri harekete geçirdi.



Olay saat 08.45 sıralarında Şişli Feriköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlıkta dolaşan bir vatandaş mezarlığın içerisine bırakılmış ve çarşafa sarılı halde ceset benzeri bir şey gördü.



Vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ceset benzeri şeyin etrafına güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.



Mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekipleri, çarşafın içerisinde ölü bir köpeğin olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Şişli mezarlığında ceset paniği! Şoke eden görüntü
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