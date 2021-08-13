Şişli mezarlığında ceset paniği! Şoke eden görüntü





Olay saat 08.45 sıralarında Şişli Feriköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlıkta dolaşan bir vatandaş mezarlığın içerisine bırakılmış ve çarşafa sarılı halde ceset benzeri bir şey gördü.