Soluk borusuna kaçan baklava canından etti

Kocaeli Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak üzerinde ikamet eden ve inşaat malzemeleri satan bir firmanın sahibi olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Sebahattin Yıldıztekin(67), kurban bayramının 3. günü evde yemek yediği esnada soluk borusuna kaçan bir baklava dilimi nedeniyle nefessiz kaldı.

Aile yakınları tarafından hemen olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Başiskele İlçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Yıldıztekin, hastanede verdiği 20 günlük yaşam savaşını sabah saatlerinde kaybetti. 1987 yılında beldeler birleşmeden önce Köseköy Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunduğu öğrenilen Yıldıztekin'in vefatı yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camiinden alınarak, Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.