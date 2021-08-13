Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" haftalık düzende Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta olduğu gibi bugün de belirlenerek kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. 686 bin Türk Lirası büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "12 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;