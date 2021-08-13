Sürat teknesi faciasına neden olan iş insanı tutuklandı

Tatil için Ankara'dan Erdek'e gelen ve 2 arkadaşıyla daha Çuğra Plajında denize giren bir çocuk annesi 47 yaşındaki Elvan Fırat Taşdöğen, 51 yaşındaki Ender Küçük'ün kullandığı sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde müteahhitlik yapan ve Mustafakemalpaşa Spor Kulübünün eski başkanlarından olan Ender Küçük ise gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

EŞİ İSYAN ETTİ

Denizde yüzerken hayatını kaybeden eşinin yasını tutan Aydın Taşdöğen, sürat teknesini kullanan Ender Küçük'ün serbst bırakılmasına isyan ederek; "Eşim Adalete çok inanan bir insandı. 20 yaşında çocuğumuzla bir başımıza kaldık. Eşimin acısı ciğerimizi yakarken bir de şahsın serbest kalması ciğerlerimize benzin döktü" demişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ender Küçük'ün tutuksuz yargılanmasına Erdek Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Bunun üzerine polis, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Ender Küçük'ü gözaltına alarak mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan Küçük, görülen davanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ender Küçük