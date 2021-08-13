Tarihi eser kaçakçısını alıcı kılığındaki jandarma yakaladı

KOM Şube Müdürlüğü ve Ödemis İlçe Jandarma ekipleri, merkez Atatürk ve Birgi Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı istihbaratını aldı. Alıcı kılığına giren ekipler, tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli G.T.' yi suçüstü yakaladı. Ekipler, şüphelinin Atatürk Mahallesinde ki evinde ve Birgi Mahallesinde bulunan arazi içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada Osmanlı, Roma ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen, 64 sikke, 99 adet obje (mühür,yüzük,bos kovan, ve mızrak ucu), 1 adet haç (metal ve üzeri mühürlü olup 1 metre uzunluğunda) olmak üzere toplam 164 parça tarihi eser ve 3 metal detektörü ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli G.T' nin adli işlemleri devam ediyor.