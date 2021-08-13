Tarla kavgasında baba öldü, iki oğlu yaralı

Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde M.S. ve T.S. isimli baba oğul, aralarında tarla meselesi nedeniyle husumet bulunan Orhan Girgin ve oğulları M.G. ile A.G.'ye tarladan döndükleri sırada silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu göğsünden yaralanan Orhan Girgin olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları M.G. ve A.G. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheliler M.S. ve T.S., yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde sokakta karşılaşan yabancı uyruklu iki grup arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yabancı uyruklu ailelerin kavgasını gören Y.B. ve A.Ş. isimli vatandaşlar araya girip ayırmak istedi. Kavgada yaralanan Habat Veli kurtarılamadı. Kavgayı ayırmak isterken yaralanan 2 vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Denizli
'nin Honaz ilçesinde 4 gün önce B.S. ile R.K. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, B.S.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bozkaya, dün yaşam mücadelesini kaybetti. -