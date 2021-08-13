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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:13

Trabzonspor’un galibiyetini silahla kutladı: Bekçilere yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzonspor’un galibiyetini silahla kutladı: Bekçilere yakalandı

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turunda dün akşam rakip takım Molde’yi penaltılarla 5-4 elemesi sonrasında evinin balkonundan silahla havaya ateş eden bir kişi o sıra devriye gezen bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Norveç'te oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Molde'yi Trabzonspor'un 5-4 yenmesi sonrasında bir taraftar Ortahisar ilçesindeki evinin balkonundan silahla havaya ateş etti.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, havaya silahla ateş eden S.D. isimli vatandaş olayda kullandığı silahıyla "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli S.D. karakolda vermiş olduğu ifadesinde, Trabzonspor taraftarı olduğunu ve maçta heyecanlandığını belirterek havaya ateş ettiğini belirterek pişman olduğunu belirtti. İfadesinin ardından serbest bırakılan S.D'nin silahına adli makamlarca el konuldu.

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Trabzonspor’un galibiyetini silahla kutladı: Bekçilere yakalandı
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