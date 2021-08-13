Trabzonspor’un galibiyetini silahla kutladı: Bekçilere yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Norveç'te oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Molde'yi Trabzonspor'un 5-4 yenmesi sonrasında bir taraftar Ortahisar ilçesindeki evinin balkonundan silahla havaya ateş etti.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, havaya silahla ateş eden S.D. isimli vatandaş olayda kullandığı silahıyla "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli S.D. karakolda vermiş olduğu ifadesinde, Trabzonspor taraftarı olduğunu ve maçta heyecanlandığını belirterek havaya ateş ettiğini belirterek pişman olduğunu belirtti. İfadesinin ardından serbest bırakılan S.D'nin silahına adli makamlarca el konuldu.