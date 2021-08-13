Trafik cezası erken ödeme indirimi hesaplama 2021 - Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar?

Trafik kazaları tüm dünyada en çok can alan kazalardan biri diyebiliriz. Sürücülerin dikkatsizliği, aşırı hız, alkollü araç kullanmak kısacası trafik kurallarına uyulmadığı için trafik kazaları kaçınılmaz olmaktadır. Bunların önüne geçilebilmek için her sene farklı yaptırımlar uygulanmaktadır. Özellikle yüksek miktardaki para cezaları sürücüleri trafik kurallarına uymaya sevk etmektedir. Siz de trafik cezası aldıysanız yüzde 25 indirimli ödeme şansından yararlanabilirsiniz.

TRAFİK CEZASI 15 GÜNLÜK SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR?

Trafik cezaları için uygulanan erken ödeme imkânından yararlanmak için ceza tebliğ tarihine dikkat etmeniz gereklidir. Ceza size tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde cezayı yüzde 25 indirimli ödeyebilirsiniz. 15 günlük süre dolduktan sonra indirim avantajından yararlanamazsınız. Bir de cezayı 30 gün geciktirirseniz her ay belirli faiz borcun üzerine eklenecektir.

TRAFİK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

Ehliyetsiz araç kullanmak, araç sürerken cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, takip mesafesine uymamak, muayenesiz araç kullanmak gibi tüm cezalarda indirim uygulanmaktadır. Ceza tebliğ tarihinden sonra 15 gün içinde borç ödenmek istenirse tüm borç üzerinden %25 indirim uygulanmaktadır.

TRAFİK CEZASI ÖDEME İNDİRİMİ HESAPLAMA

Örneğin trafik cezası alan bir kişi üzerinden hesaplama yapalım. 400 TL trafik cezası alan bir sürücü indirimden yararlanmak istiyor olsun. Eğer borç ona tebliğ edildiği tarihten hemen sonra 15 gün içinde borcunu öderse %25 indirim uygulanacaktır. Bu durumda 400 TL olan borcunuza %25 indirim uygulanacağı için 300 TL olarak ödeme yapacaksınız. Burada önemli olan en önemli kısım cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün geçmemiş olmasıdır.

TRAFİK CEZASI SON ÖDEME TARİHİ HESAPLAMA

Trafik cezaları ilgili kişiye tebliğ edildikten sonra belirli sürede ödenmesi istenir. Bu süre 30 gündür. Eğer sürücü 15 gün içerisinde öderse yüzde 25 indirimi uygulanır. 15 gün sonra öderse indirim uygulanmaz. 30 gün içinde ödeme olmazsa borç üzerine faiz işlenir.