Türk bayrağını emniyet amirliğine astılar

Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışı sonrasında Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel kent merkezini suyla kapladı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi de Ezine Çayı'nın taşması sonucunda sularla kaplandı. İlçede gerçekleşen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgeye gelen AFAD ekipleri, molozlar arasında bulduğu Türk bayrağını Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği binasına astı.

Yoğun yağış sonrası Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Ezine Çayı'nın taşması ile birlikte kent merkezi sular altında kaldı. Birçok yerleşim yerinin ağır olarak hasar aldığı ve 29 kişinin hayatını kaybettiği ilçeye yardım ile arama - kurtarma çalışmaları için gelen AFAD ekipleri, yaptığı çalışmalar esnasında moloz yığınlarının arasında bulduğu Türk bayrağını temizleyerek Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği binasına astı.