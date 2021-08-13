Validebağ Korusu’nda yangın çıkarmıştı: 200 metreden fazla yaklaşması yasaklandı!

Üsküdar Validebağ Korusu'nda 12 Ağustos tarihinde çıkan yangında olay yerine gelen polis ekipleri, 47 yaşındaki Gökhan U. isimli şüpheliyim gözaltına aldı. Üzerinden 25 torpil çıkan şüpheli adam sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etti.

'OĞLUMA TORPİL ATMAYI ÖĞRETECEKTİM'

Şüpheli Gökhan U., emniyetteki ifadesinde oğlunun Youtube adlı internet sitesinde torpille ilgili video izlediğini belirterek; "Oğlum izlediği videonun etkisiyle torpil atmak istedi, ben de onu kırmadım. Bildiğim bir oyuncakçıdan torpil aldık. Meskun alan olmadığını düşünerek evimin yakınındaki Validebağ Korusuna gittik. Çocuğa öğretmek için burada torpili yaktım ve atması için oğluma verdim. Oğlum öğrenince 5-6 defa daha attı." şeklinde konuştu.

PİŞMAN OLDUĞUNU BELİRTTİ

İfadesinin devamında şüpheli Gökhan U., son torpili de yakıp oğluna verdiğini, oğlunun torpili attığını, torpilinse patlamayınca etraftaki otları tutuşturduğu söyleyerek "Yangın başlayınca ayağımla söndürmeye çalıştım ama başaramadım. Hemen görevlilere haber verdim ve birlikte yangın yerine giderek kendi imkanlarımızla söndürdük. Daha sonra görevliler polis çağırdı. Elimdeki diğer 31 torpili görevlilere kendi rızamla verdim. Bu olayda kesinlikle bir kastım yoktur." diyerek yaşanan olaydan pişman olduğunu anlattı.

SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Şüpheli Gökhan U., emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheli adam, 'Ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme' suçundan adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KORUYA 200 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Şüpheli adamın sorgusunun ardından Hakimlik, Gökhan U. hakkında Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmama ve ikametine en yakın polis merkezine giderek haftada bir gün imza atma şartlarıyla adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.