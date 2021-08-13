Valilikten, ’Otobüsle düzensiz göçmen taşınması’ olayıyla ilgili açıklama: 7 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek

Bugün, Metro Turizm'e ait bir otobüse düzensiz göçmenlerin bindiği görüntülenirken, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili olarak kısa sürede harekete geçilirken, Van Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.08.2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "İran sınırından Van'a akın eden kaçak göçmenlerin Van'ın Erciş ilçesinden sonra Metro Turizme ait bir otobüs firması tarafından batı illerine götürüldüğü ortaya çıktı."görüntüleri ile ilgili olarak;



7 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Paylaşımlarda düzensiz göçmenleri aldığı görülen Metro Turizme ait yolcu otobüsü Van ve Ağrı kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu ile Ağrı Patnos ilçesinde yol kontrol noktasında durdurularak, otobüste bulunan illegal giriş yaptıkları gerekçesiyle idari para cezası kesilen 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmıştır.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsü A.O gözaltına alınmış olup olayla ilgili adlı ve idari işlemler devam etmektedir.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellemesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."