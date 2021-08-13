Yardımlaşma ve dayanışmaya en iyi örnek

Mustafakemalpaşa İlçesindeki Eti Maden Lojmanlarında yaşayan Elif Ceylin Eskisarılı, Emir Selim Eskisarılı, Şeyma Ravza Kayhan, İbrahim Umut Su ve Tufan Emre Yıldırım, Türkiye'nin Güneyinde etkili olan orman yangınları haberlerinden etkilendi. Site bahçesinde bir araya gelen çocuklar, yangınlarda ev ve hayvanlarını kaybeden insanlara yardım toplamaya karar verdi. Lojmanda bulunan tüm kapıları tek tek çalan çocuklar, "Muğla'ya yardım topluyoruz" diyerek komşu teyze ve amcalarından destek istedi. Çocukların bu duygulandıran hareketi karşısında duyarsız kalmayan komşuları ise duyarlı çocuklara kendi imkanlarınca destek verdi.

SOLUĞU KIZILAY'DA ALDILAR

Tüm komşuların kapısını çalan ve yardım toplayan 5 çocuk, daha sonra yanlarına bir aile büyüğünü de alarak, Türk Kızılayı Mustafakemalpaşa Şubesine koştu. Şube Başkanı Mustafa Eren ile buluşan çocuklar, topladıkları 270 TL'nin Muğla ve çevresindeki ailelere gönderilmesini talep etti.

BAŞKAN DUYGULANDI

Makamına gelen 5 çocuğun zarf içerisine koydukları parayla bağışta bulunması karşısında çok duygulandığını dile getiren Kızılay Şube Başkanı Mustafa Eren, "İşte biz böyle bir milletiz. En küçük bir afet yada olayda hemen birbirine kenetleniriz. Bu minik kardeşlerimiz de buna en iyi örneği sunmuş oldular. İyi yürekli bu minik yavrularımıza örnek davranışları nedeniyle çok teşekkür ediyorum" dedi.