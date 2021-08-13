Yavru kaplumbağaların yaşam yolculugu başladı

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından olan Mersin kumsallarında, yavrular yumurtadan çıkıp zorlu yaşam mücadelesiyle denize ulaşmaya başladı. Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsallara mayıstan itibaren anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalar, kuluçka sürelerini tamamlamaya başladı. Sezonun ilk yavru çıkışları da Davultepe sahilinde gerçekleşti. İçgüdüsel olarak denize ulaşmaya çalışan yavru deniz kaplumbağaları, kumsallarda zorlu mücadele veriyor. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, "Davultepe kumsalında bu yıl yuva sayısı şu an için yaklaşık olarak 200 civarında oldu. Yüzde 80 oranında yavru çıkış başarısı var ve denize kavuşuyorlar. Her yuvada 100-150 civarında yumurta oluyor" dedi. AA