Hayırlı Cumalar... İslam alemi, bir cuma gününe daha gelebilmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyor. Dinimizde müminlerin bayramı olarak kabul edilen bu değerli günde, eşe, dosta ve tanıdıklara anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı gönderilerek onları unutmadığımızı ve hatırladığımızı belirtiyoruz. Resimli Cuma mesajları 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformlarından gönderiliyor.

ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

13 Ağustos 2021'e özel yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli cuma mesajları ise sabah.com.tr'de yayınlandı. Bununla beraber, kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları seçenekleri