Yerli testin seri üretimi başladı

Bilkent
Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistemin seri üretimi başladı. Diagnovir'in üretici firmasının genel müdürü Esin Akpınar
, yüksek seçicilik ve doğrulukta ışıma yoluyla yapılan testte, derin sürüntüye gerek duyulmadığını belirtti. Akpınar, ağızdan numune alınmasından test sonucuna kadarki sürenin azami bir dakika olduğunu aktararak, "Cihazımız şu ana kadar tanımlı tüm varyantları başarıyla tanıdı. Bundan sonra gelecekte çıkan varyantlarda da aynı performansı göstereceğine inanıyoruz. Haziran sonunda da Bilkent Üniversitesi
mezuniyet töreninde 3 bini aşkın kişiyi test ettik ve başarıyla tamamladık" dedi. Akpınar, seri üretimi başlayan test cihazının günlük üretim kapasitesini artırmaya devam ettiklerini ve patent başvurusu onayı almaları dolayısıyla çok gururlu olduklarını bildirerek, "Almanya
'da ilgili otorite olan Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü
'nde (BfArM) bir kayıt gerçekleştiriyoruz. ABD eyalet ve FDA onayları için çalışmalara başladık. ABD'de Diagnovir'i ticarileştirmek istiyoruz. Doğu Avrupa
ülkelerinde de kayıtlar 3-4 ülke ile Türk Cumhuriyetleri
özelinde devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü
onayları için de ilk adımı attık, o listeye girmeyi de hedefliyoruz. İnsan trafiğinin yüksek olduğu havalimanları, konserler, okullar, iş yerlerinde kullanılabilir" diye konuştu. AA