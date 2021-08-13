YKS Türkiye 1’incisi olan Necati Kaan Şahin’in ölümünde yürek yakan detay: Dedesine bu yüzden haber verilemedi!

Ancak Necati Kaan Şahin'in Gebze'de ikamet eden ve kendisi ile aynı ismi taşıyan dedesi ve diğer yakınlarının memleketleri Sinop'ta köyde bulunduğu, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle olaydan haberlerinin olmadığı ve ulaşım sıkıntısı nedeniyle kendilerine henüz haber verilemediği öğrenildi.