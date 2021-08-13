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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Yorgun mermi 3 yaşındaki Tuanna’ya isabet etti

Yorgun mermi 3 yaşındaki Tuanna’ya isabet etti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 10 Ağustos'ta Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Debe ailesinin çocuğu 3 yaşındaki Tuanna Debe, evlerinin damında uyuduğu sırada Suriye'den geldiği tahmin edilen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuğu fark eden ailesi, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Tuanna, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA
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Yorgun mermi 3 yaşındaki Tuanna’ya isabet etti
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